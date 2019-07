Noi documente in cazul Sorina. Ar putea schimba decizia adoptiei

Sorina adoptie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul Victor Dumitrica a facut declaratii socante cu privire la adoptia Sorinei, dar si la mama naturala a acesteia, pe care statul roman nu ar fi reusit sa o gaseasca. Mai mult, un alt document scoate la iveala un secret bine ascuns. Conform prevederilor legale, daca mama naturala nu e decazuta din drepturi, iar in acest caz nu era decazuta din drepturi, trebuia intrebata daca este de acord cu adoptia sau nu, iar aceasta trebuia sa dea o declaratie in acest sens. Bogdan Licu cere lamuriri de la Ministerul Muncii in cazul Sorinei ”Prin prezenta declar ca nu sunt de acord cu adoptia internationala. (...) Doresc ca fetita sa ramana la familia Saramat”, precizeaza Lucan Loredana, mam ...