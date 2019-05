Noi dosare penale intocmite de pollitistii rutieri. Alfa ce s-a intamplat

Poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au aplicat noi sancţiuni în ultimele ore.Oamenii legii, au depistat, în această dimineaţă, în jurul orei 06.15, un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Poarta Albă, din județul Constanța, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Murfatlar, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,63 mg/l alcool în aerul pur expirat.De asemenea, sâmbătă, 18 mai 2019, de la ora 10.30, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 35 de ani, în timp ce conducea un autoturism radiat din circulație, pe DN 3, în localitatea Valu lui Traian.În aceeaşi zi, în jurul orei 13.30, la data de 18 mai a.c., poliţişti din cadrul Poliției stațiunii Costinești au depistat un bărbat, în vârstă de 30 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Tineretului din localitate, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Tot sâmbătă, la data de 18 mai a.c., în jurul orei 22.30, poliţişti din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au depistat un bărbat, în vârstă de 54 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 392, dinspre localitatea Movila Verde către Plopeni, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La aceeaşi dată, poliţişti din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au depistat un bărbat, în vârstă de 44 de ani, care a condus un autoturism, pe raza localității Movila, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de 1,10 mg/l alcool în aerul pur expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În jurul orei 15.30, poliţişti din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 50 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Buruinței din localitatea Tuzla, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,76 mg/l alcool în aerul pur expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În aceeași zi, în jurul orei 22.00, poliţişti din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au depistat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Săcele, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,54 mg/l alcool în aerul pur expirat. Șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.