Noi focare Covid-19 in Harghita la mai multe instituții: IPJ, Poliția Locala, o primarie și la Centrul de Reabilitare Neuropsihiatrica Tulghes

Un focar de COVID-19 a fost înregistrat la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Tulgheş, unde au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu noul coronavirus 25 din cei 50 de beneficiari, cazuri pozitive fiind semnalate şi la IPJ Harghita, Poliţia Locală Odorheiu Secuiesc şi Primăria Frumoasa, informează Agerpres.

Directoarea Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Harghita, dr. Tar Gyoongyi, a precizat că din cele 25 de persoane de la centrul de Tulgheş doar una este internată, starea acestora fiind bună.

"Sunt 25 de cazuri, numai pacienţi, personalul nu este pozitiv. Au avut o vizită de acreditare, dar nu pot să confirm că de acolo li se trage. Dar, evident că, având în vedere că personalul e negativ, este probabil, pentru că ei nu ies din centru. Sunt carantinaţi la etaj separat, sunt supravegheaţi medical. Sunt asimptomatici, un singur domn mai în vârstă a fost adus la spital în Miercurea Ciuc, nu am primit veşti să se fi deteriorat situaţia lui. (..) De altfel, ceea ce e un aspect mai bun, sunt de vârste tinere, majoritatea sunt până în 65 de ani, doar cinci persoane sunt mai în vârstă, peste 65. Îi urmărim, îi supraveghem, spitalul din Tulgheş e aproape, suntem înţeleşi că dacă e nevoie de oxigen, o intervenţie medicală mai rapidă sunt acolo şi medicul de familie e implicat în supraveghere, sperăm să nu avem probleme", a declarat, pentru AGERPRES, dr. Tar.

Aceasta a mai spus că şi la Primăria din localitatea Frumoasa sunt pozitivi primarul şi viceprimarul, dar nu este evident că ar fi vorba de un focar, ci de cazuri izolate.

De asemenea, Poliţia Locală din Odorheiu Secuiesc a anunţat că mai mulţi angajaţi ai săi sunt infectaţi cu noul coronavirus şi recomandă populaţiei să respecte regulile impuse "pentru siguranţa şi în beneficiul familiei şi a celor dragi".

Totodată, purtătorul de cuvânt al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a confirmat, pentru AGERPRES, că trei poliţişti sunt infectaţi cu SARS-CoV-2, dar starea lor este bună şi nu sunt internaţi în spital, primind tratament la domiciliu.

Şefa DSP Harghita, dr. Tar Gyongyi, susţine că în judeţ este o răspândire comunitară "destul de masivă", favorizată de vremea rece, dar şi de faptul că harghitenii au crezut, în mod fals, că sunt protejaţi de virus, ţinând cont că în zonă nu au fost, la începutul pandemiei, cazuri numeroase de infectare.

"Este o răspândire comunitară destul de masivă, ceea ce era de aşteptat, s-a confirmat că frigul favorizează răspândirea bolii, virusului. (...) Noi am pornit de la o bază de cazuri mai redusă, am avut mai puţini infectaţi, imunizaţi pe cale naturală sau populaţia susceptibilă e mai numeroasă la noi în judeţ. Plus, efectul psihic, psihologic, că populaţia se simte protejată, la adăpost, pentru că până acum nu au fost cazuri. E un efect de falsă protecţie şi acest efect ne-a dezavantajat în toamna aceasta", a spus dr. Tar.

Aceasta a ţinut să adauge că există mulţi părinţi, angajaţi la diverse firme şi instituţii şi chiar la spitale care s-au infectat de la copiii lor, aceştia luând boala de la şcoală.

Şefa DSP a recomandat vaccinarea antigripală şi menţinerea măsurilor de protecţie, respectiv păstrarea distanţei, igiena mâinilor, purtarea măştii şi evitarea locurilor aglomerate.

Potrivit datelor furnizate AGERPRES de Instituţia Prefectului, în ultima săptămână, s-au înregistrat în Harghita 601 cazuri noi, în 17 localităţi rata de infectare depăşind 3 cazuri la o mie de locuitori.

Cea mai mare rată, de peste 8 la mie, este la Odorheiu Secuiesc, în vreme ce la Miercurea Ciuc aceasta este de aproximativ 4.5 la mia de locuitori.

De asemenea, în întreg judeţul Harghita rata de infectare cu noul coronavirus a depăşit 3 la mia de locuitori.

Purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului, Adrian Pănescu, le-a recomandat locuitorilor să respecte distanţarea fizică, să poarte obligatoriu masca de protecţie corect, inclusiv în spaţii deschise şi să limiteze deplasările în alte localităţi, atât din judeţ cât şi din afara acestuia. Totodată, acesta le-a recomandat părinţilor ca pe perioada vacanţei elevilor din ciclul primar aceştia să nu părăsească domiciliul, atât cât este posibil.