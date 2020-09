Noi focare de COVID-19 in doua centre ale Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Prahova

Doua noi focare de infectare cu virusul SARS-CoV-2 au fost depistate in centre medico-sociale aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova, amplasate in localitatile Nedelea si Tatarai. In total, 39 de persoane - angajati ai centrelor si beneficiari - au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus.