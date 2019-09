Noi imagini cu Adriana in viata, fetita ucisa din Dambovita. Ce au surprins camerele de supraveghere - VIDEO

noi imagini cu adriana in viata fetita ucisa din dambovita ce au surprins camerele de supraveghere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fetita de 11 ani disparuta in Dambovita a fost ucisa la aproximativ o jumatate de ora dupa ce a fost rapita. Astfel, cand parintii i-au anuntat disparitia, Adriana Mihaela Feraru era deja moarta, spun anchetatorii. Primele imagini cu fetita ucisa din Dambovita, in masina olandezului. Cum apare copila - FOTO Camerele de supraveghere au surprins ultimele imagini cu Adriana in viata in timp ce se indrepta spre casa. Duminica, fetita a fost gasita pe un camp la iesirea din Produlesti. Anchetatorii au spus ca, la o prima examinare, s-au observat urme de violenta pe trupul fetei. Corpul era acoperit cu o folie de plastic. S ...