Noi imagini cu Gheorghe Dinca, inainte ca Alexandra sa sune la 112. Cum a incercat monstrul din Olt sa pacaleasca anchetatorii - FOTO

Au aparut noi imagini din "Casa Groazei" din Caracal, dar si imagini cu Gheorghe Dinca, inainte ca Alexandra sa sune la 112. Gheoghe Dinca a fost surprins cand intra intr-un centru comercial de unde isi cumpara o cartela. Acesta a initiat un apel catre familia Alexandrei din Craiova pentru a induce in eroare anchetatorii. Acesta este SISTEMUL creat de Kovesi! Procurorul care i-a impedicat pe POLITISTI sa intre in casa criminalului de la Caracal, premiat de fosta sefa a DNA Potrivit datei si orei de pe imagini, Gheorghe Dinca se afla pe 25 iulie, la ora 10.00 in Craiova. La ora 12:13 acesta este surprins din nou in centrul orasului Caracal unde este adus de un vecin si isi preia masina, iar pe ...