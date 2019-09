Noi imagini cu olandezul suspectat de crima din Dambovita. Ce facea acesta inaintea atacului

suspectul olandez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Au aparut noi imagini cu suspectul olandez despre care se presupune ca a ucis-o pe fetita in varsta de 11 ani din Gura Sutii, judetul Dambovita. Imaginile au fost prezentate, miercuri, de Antena 3 In imagini, potrivit sursei citate, se afla cetateanul olandez in noaptea de vineri, la ora 3:22, inaintea atacului. Acesta se indrepta spre apartamentul pe care il inchiriase. Barbatul coboara din masina, dar isi aminteste ca si-a uitat ceva in vehicul si se intoarce, apoi isi continua drumul spre apartament. Noi detalii in cazul sinuciderii olandezului pedofil! Johannes Visscher era filat de politisti Urmatoarele imagini sunt surprinse la ora 12:43, exact in ziua atacului, noteaza sursa citata. Se urca ...