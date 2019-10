Noi imagini din camera in care Dinca spune ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu. Anchetatorii au gasit afisele cu care ”monstrul” incerca sa racoleze femei ”fara obligatii”

Au aparut noi imagini din camera unde Alexandra Macesanu a fost tinuta dupa ce a fost rapita de Gheorghe Dinca si de unde a reusit sa sune la 112 inainte de a fi ucisa.

E o camera mica, plina de lucruri aruncate si in care se afla, printre zeci de obiecte inutile si gunoaie, un pat de o persoana si un frigider. Incaperea a fost in curs de amenajare, dar proprietarul a renuntat si a transformat-o intr-un depozit.

Desi, initial, anchetatorii au crezut ca barbatul din Caracal a tinut-o sechestrata si a ucis-o pe Alexandra intr-o anexa a gospodariei, ulterior Dinca a indicat camaruta cu iesire pe prispa, pe care a numit-o ”dormitor”, ca fiind locul unde si-a dus victimele.

”Doresc sa cunosc o persoana de sex feminin, sa ne mutam la munte si sa calatorim prin tara”

Printre sutele de obiecte pe care le-au cercetat in cautare de probe biologice, anchetatorii au gasit si un vraf de anunturi, imprimate pe coli A4, pe care, probabil, Dinca le distribuia prin oras si imprejurimi.

”Doresc sa cunosc o persoana de sex feminin, fara obligatii, sa locuiasca cu mine si sa ne mutam la munte”, scrie pe afis. Dinca isi exprimase in mai multe randuri intentia de a vinde proprietatea si le-a spus, de asemenea, si procurorilor ca intentiona sa se mute ”undeva la munte”.

”Detin autoturism si mi-ar place sa calatorim prin tara”, mai scrie in anunt, unde e facuta si precizarea ca femeia trebuie sa fie ”gospodina”, dar si ca locuieste la casa, in Caracal.

Isi considera victimele simple obiecte

Dinca a fost supus, in ultima perioada, mai multor interogatorii, atat de catre profilerul Politiei Romane, cat si de un specialist FBI.

Suspectul in varsta de 66 de ani le-a depersonalizat pe adolescente in discutiile cu anchetatorii si le-a numit „fata unu” si „fata doi”, iar in raportul profilerului a fost consemnat, potrivit unor surse judiciare, ca Dinca e ”un batran abil, care are fantezii erotice cu ars gunoaie si care isi considera victimele simple obiecte. ”

