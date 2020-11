Noi informatii din ancheta privind traficul de cocaina in care erau implicati motociclistii de la Hells Angels. Foloseau inclusv criptomonede in tranzactii. Politia il pazeste pe cel ce urma sa fie asasinat

Anchetatorii ofera noi detalii despre dosarul de crima organizata care ii vizeaza pe motociclistii de la Hells Angels. Acestia erau implicati in spalare de bani si foloseau incluziv criptomonede in tranzactiile ilegale. De asemenea, referitor la tentativa de asasinat, persoanele vizate sunt acum sub protectia autoritatilor