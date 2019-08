Noi informatii schimba cu totul cazul de la Caracal: „Probele au fost puse recent acolo”

Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, vine cu informatii socante care pot da peste cap tot ce stiam pana acum despre crimele de la Caracal.

Noi informatii schimba cu totul cazul de la Caracal. Avocatul Tonel Pop are mari dubii cu privire la oasele gasite de anchetatori in padurea de langa Caracal.

„Din punctul meu de vedere, acele probe puteau fi alterate foarte usor. Eu sunt foarte mirat, cum, dupa atatea ploi, cenusa si oasele erau la suprafata ierbii? Deci, sa ne intelegem, osemintele si cenusa nu erau in saci. Erau pe iarba, rasturnate, iar sacii erau la sapte metri distanta.

Deci, el a scuturat sacii, dupa care i-a aruncat mai departe. Prin ploile respective, chiar torentiale, prin micile inundatii, normal ca acea cenusa, stim si noi, se imprastie, se duce, se dilueaza.

Eu am suspiciunea ca aceste probe nu au fost puse acolo la momentul cand spune el, eu cred ca au fost puse foarte recent acolo. Sacii erau curati. Pai daca ploua intr-o padure, nu aveam sacii curati si cenusa la suprafata”, a spus avocatul Tonel Pop la RTV.

Potrivit ultimelor informatii, anchetatorii au gasit noi fragmente de oase si dinti umane intr-o padure in apropiere de Caracal indicata de inculpatul Gheorghe Dinca.

Insa cercetarile nu se opresc aici, fiindca oamenii legii vor cauta noi probe iar astazi urmeaza sa afle ce a ascuns Dinca in gropile betonate din curtea sa.

Erau 3 telefoane in camera in care a fost tinuta Alexandra! De ce le-a lasat Dinca la indemana

In camera in care a fost tinuta Alexandra, cat criminalul din Caracal a plecat la farmacie, erau 3 telefoane. Gheorghe Dinca a dezvaluit de ce i le-a lasat adolescentei la indemana. Mai mult, in acele momente horror, smartphone-ul tinerei era in posesia fostului mecanic auto.

Anchetatorii au mers cu barbatul la casa ororilor din Caracal de cateva ori, in aceste zile. Reconstituirile sunt foarte importante pentru a se afla ce s-a intamplat, cu adevarat, cu adolescentele date disparute.

Primul avocat al criminalului, Bogdan Alexandru, a mentionat ca in camera in care se afla Alexandra existau 3 telefoane, ce ii apartineau lui Dinca. El i-ar fi spus fetei sa nu se atinga de vreun lucru din camera, inainte de a pleca la farmacie. Cine este politistul erou care l-a facut pe Gheorghe Dinca sa-si recunoasca faptele?

„El a spus ca aveam 3 telefoane, dar a zis ca stia ca nu functioneaza niciunul. El i-a spus Alexandrei sa nu se atinga de nimic din camera, cand a plecat sa cumpere alifie pentru maini. El a spus ca s-a enervat cand a vazut ca a umblat la telefon si a lovit-o. Mereu a spus ca nu isi explica de ce le-a incinerat”, a spus Bogdan Alexandru, potrivit adevarul.ro.

