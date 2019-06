Noi informatii surprinzatoare referitoare la Alianta 2020 USR-PLUS! De la afaceri cu statul, la bani pentru SRI

Alianta2020 USR PLUS google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ies la iveala noi informatii care cutremura Alianta 2020 USR-PLUS! Dupa ce in spatiul public au aparut detalii potrivit carora liderii USR-PLUS au fost abonati la banii publici, acum ies la lumina noi informatii. Atentie la Dan Barna! Legaturi suspecte! USR-PLUS, de la afaceri cu statul la bani pentru SRI Alianta 2020 USR-PLUS este considerata revelatia alegerilor europarlamentare din acest an, fiind la un pas de a depasi Partidul Social Democrat. Cei care i-au votat au mizat pe faptul ca sunt oameni noi in politica, vrand o inlocuire totala a clasei politice, a baronilor hrapareti care s-au infruptat din plin cu avutiile tarii. Totusi, in ultima perioada au fost scoase la suprafata informatii ...