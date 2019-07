Noi inscrieri in cadrul Programului Rabla pentru electrocasnice. Vezi cati bani sunt disponibili

rabla electrocasnice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Persoanele fizice se pot inscrie, incepand de astazi, in cadrul Programului Rabla pentru electrocasnice, bugetul us la dispozitie de Administratia Fondului pentru Mediu fiind de 20 de milioane de lei. ”Incepand de luni, 15 iulie 2019, Administratia Fondului pentru Mediu pune la dispozitia persoanelor fizice suma de aproximativ 20 milioane lei, pentru noi inscrieri in cadrul Programului Rabla pentru electrocasnice, suma rezultata din neutilizarea voucherelor in termenul de valabilitate, precum si diferentele provenite din modificarea eficientei energetice a echipamentelor aprobate de la o clasa superioara la o clasa inferioara, la cererea beneficiarului”, a anuntat Administratia Fondrul ...