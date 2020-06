Noi masuri pentru studentii romani din...

Guvernul de la Londra a anuntat aplicarea de noi masuri pentru studentii din Uniunea Europeana, aplicabile dupa iesirea Marii Britanii din UE. Astfel, acestia vor trebui sa plateasca taxe mari de scolarizare de la inceputul anului universitar 2021.

Studentii internationali ce studiaza in universitatile din Marea Britanie achita in prezent o taxa de 9 250 de lire sterline si chiar dublu pentru universitatile britanice de prestigiu. Guvernul britanic are un program de sustinere financiara, Student Finance Loan, atat pentru studentii britanici, cat si pentru cei din tarile Uniunii Europene. Ca urmare a iesirii acesteia din UE, incepand cu anul viitor, "rezidentii din UE, din alte tari ale Spatiului economic european si Elvetia nu vor mai fi eligibili pentru aceste conditii financiare", a spus Secretarul de Stat pentru universitati, Michelle Donelan, intr-o declaratie scrisa, in Camera Comunelor. "Educatia tine de competenta fiecarei regiuni, astfel ca aceasta masura priveste doar Anglia si nu se aplica Scotiei, Tarii Galilor si Irlandei de Nord", a declarat aceasta.

Referitor la Programul European de schimb de studenti, Erasmus, in ceea ce priveste participarea britanicilor, Guvernul de la Londra a adaugat ca negocierile sunt in curs de desfasurare cu Bruxelles. dar ca se doreste continuarea participarii la acesta si incepand cu 2021.

Conform unei statistici a Organizatiei Universitatilor, Universities UK - UKK, in perioada anului universitar 2018 - 2019, un student din cinci provenea din tari din afara Regatului Unit, plasand tara pe al doilea loc in topul destinatiilor universitare, dupa Statele Unite ale Americii.

Speranta Anghel