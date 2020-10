Noi masuri restrictive in Capitala. Prefectul: Se poate ajunge la carantinarea unui sector

Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a declarat miercuri că se poate ajunge la carantinarea câte unui sector din București, dacă evoluția pandemiei o va impune. “Se poate ajunge la carantină într-un sector. Carantinarea sectoarelor e posibilă. Este mai dificil, dar dacă se impune vom face acest lucru. Voi solicita incidența defalcată pe sectoare”, a spus prefectul […] The post Noi măsuri restrictive în Capitală. Prefectul: Se poate ajunge la carantinarea unui sector appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.