Noi prevederi legislative: De cate concedii beneficiaza militarii

militari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit modificarilor legislative recente, cadrele militare active au dreptul si pot cere concediu pentru ingrijirea copilului bolnav, concediu paternal si concediu de acomodare. Pana de curand, cadrele militare beneficiau doar de concediu de crestere. „Cadrele militare in activitate au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav, concediu de acomodare, concediu paternal, concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare”, se arata in Legea nr. 101/2019. In plus, atunci cand se stabileste stagiul in grad al cadrelor militare, se vor lua in calcul si duratele acestor noi categorii de concedii pe care le pot cer ...