Noi reguli privind deseurile generate la concerte, evenimente si reuniuni publice. Obligatoriu colectare selectiva si toalete ecologice

Guvernul a pus in dezbatere publica noul proiect de lege initiat pe 30 august de Ministerul Mediului privind prevenirea si reducerea cantitatii de deseuri generate in cadrul evenimentelor si reuniunilor publice, cum ar fi concertele, festivalurile, serbarile, zilele oraselor/comunelor, manifestatiile politice sau religioase, informeaza marti organizatia ecologista "Act for Tomorrow", care se prezinta drept partener al Ministerului Mediului in realizarea acestui proiect de lege.