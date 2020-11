Noi restricții: 25 de localitați din Constanța și Ilfov, in carantina

Șeful DSU a emis, sâmbătă, ordinul de carantinare pentru alte 25 de localități din județele Constanța și Ilfov. Lista completează restricțiile împuse cu 24 de ore înainte orașului Constanța, dar și altor patru localități din Ilfov, care au înregistrat o rată deinfectare sub 9. În urma analizei de risc, în baza Hotărârii Comitetului Județean pentru […] The post Noi restricții: 25 de localități din Constanța și Ilfov, în carantină appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.