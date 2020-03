Noi restrictii in Romania. Activitatile culturale, religioase si de divertisment cu peste 100 de persoane, interzise

Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat miercuri dimineata, la finalul sedintei de la sediul Ministerului de Interne, ca au fost stabilite noi restrictii pentru a limita raspandirea infectiilor cu coronavirus

Masurile anuntate de secretarul de stat Raed Arafat:

Suspendarea temporara pentru 6 luni a distributiei medicamentelor de preventie si tratare a COVID-19, in afara teritoriului Romaniei. Lista va fi stabilita de Ministerul Sanatatii;

Recomandarea decalarii inclusiv pentru angajatorii privati care au peste 99 de angajati a programului de lucru pentru personalul care se deplaseaza cu transportul in comun de maine, in Bucuresti si municipiile de judet. O parte sa inceapa la ora 8, altii la 9, altii la 10. Plecare sa fie la fel decalata, sa se plece la 3 ore diferite. Va ajuta la reducerea aglomerarii transportului public.

Pentru institutiile publice decalarea programului e obligatorie in perioada 12-31 martie. Institutiile care nu pot, vor gasi solutii alternative.

Restrictionarea activitatilor culturale, stiintifice, religioase si de divertisment, in spatii inchise pana la 100 de persoane, pana la 31 martie. Teatre, sali de cinema, toate peste 100 de persoane. La biserici, 100 maxim in interior, in rest daca pot sta oamenii afara, in curte, sa asculte slujba, e ok.

Sistarea activitatilor cu public pentru muzee, pana in 31 martie.

Suspendarea curusurile in invatamantul superior pana la 31 martie. S-a ridicat problema caminelor. O parte din studenti, care nu lucreaza, sa plece acasa. Dar am lasat la mana univeristatilor masurile.

La nevoie structurile de politie asigura masurile necesare, inculsiv escorta pentru cei care transporta bolnavi sau suspecti de coronavirus.

