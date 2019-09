Noi schimbari in invatamantul romanesc. Anuntul a fost facut de Ministerul Educatiei Nationale

Ministerul Educatiei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Educatiei Nationale a luat o decizie potrivit careia cluburile sportive studentesti trec in subordinea institutiilor de invatamant superior. Astfel, cluburile sportive studentesti cu personalitate juridica, infiintate, potrivit legii, prin ordin al ministrului Educatiei Nationale, vor functiona, incepand din noul an universitar, in subordinea institutiilor de invatamant superior de stat. Decizia vizeaza descentralizarea activitatii celor 30 de cluburi sportive studentesti existente la ora actuala si a fost aprobata in sedinta Executivului de astazi, 17 septembrie, prin modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei ...