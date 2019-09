Noi schimbari in regulile privind pensionarea

Pensie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Au aparut noutati importante cu privire la modul de calcul pentru pensia anticipata partiala, in cazul barbatilor. Acestia pot opta pentru o pensionare anticipata partiala cu cel mult 5 ani inainte de varsta standard de pensionare dar numai daca indeplinesc urmatoarea conditie: sa fi platit la stat cotizatia pentru o perioada intre 35 si 45 de ani! In prezent, barbatii pot iesi la pensie la varsta standard de 65 de ani si dupa un stagiu de cotizare de 35 de ani, cotizatia minima fiind de 15 ani. Diferenta dintre pensia anticipata si pensia anticipata partiala este data de faptul ca, in al doilea caz, se aplica o diminuare a pensiei fata de cea pentru limita de varsta. Iar in cazul pensiei anticipate partiale, r ...