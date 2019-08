Noi suntem asteroidul. Pamantul e mistuit de sute de mii de incendii sau inecat de ploi torentiale (Galerie video)

O explozie solara masiva care sa distruga toata tehnologia si sa ne intoarca sute de ani in urma, la un stadiu in care nu suntem antrenati sa supravietuim. Un asteroid urias care loveste Pamantul. Sau a doua venire a lui Iisus, cand tot ce e viu moare in forma sa fizica, sufletele sunt trecute prin marea Judecata si apoi sunt trimise in Rai sau in Iad, fiecare dupa cum si-a trait viata.