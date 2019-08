Noi surprize si evenimente culturale de calitate, prezentate de echipa Ateneului National din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Managerul Ateneului din Iasi, Andrei Apretesei alaturi de echipa sa si de dr. Aurica Ichim, directorul Muzeului Municipal ''Regina Maria'' prezinta o serie de evenimente programate in luna septembrie. Este vorba de cea de-a patra editie a Stagiunii Estivale, respectiv programul de luna viitoare si a Festivalului Strazii Lapusneanu programat intre 20 - 22 septembrie. Nu in ultimul rand, este prezentata si cea de-a treia editie a programului intitulat ''Ateneul in oras'' ce presupune spectacole in diverse cartiere ale Iasului programate in intervalul 7 - 29 septembrie. Accesul este gratuit tuturor participantilor. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagr ...