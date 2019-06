Noi tensiuni diplomatice Romania - Ungaria. Mesaj dur al MAE de la Bucuresti

Romania Ungaria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul de la Budapesta, nou atac la adresa Romaniei. Pe un site oficial, Executivul lui Viktor Orban a acuzat Romania ca a rupt Transilvania din Ungaria prin Tratatul de la Trianon. Postarea a fost condamnata imediat de Ministerul roman de Externe. Intre timp, zeci de oameni au protestat in fata Ambasadei Romaniei de la Budapesta fata de scandalul de la cimitirul de la Valea Uzului. Pe site-ul About Hungary, administrat de guvernul maghiar, o imagine de propaganda arata cum vecinii Ungariei au acaparat parti imense de teritoriu, impreuna cu populatia aferenta. Desenul este insotit de un text legat de Tratatul de la Trianon, in care se spune ca documentul a distrus societatea ungara, impreuna cu eco ...