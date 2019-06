Noii ministri depun astazi juramantul la Cotroceni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ceremonia de depunere a juramantului de investitura in functie a ministrului justitiei, a ministrului fondurilor europene si a ministrului pentru romanii de pretutindeni va avea loc luni, ora 17:00, la Palatul Cotroceni. Vineri, seful statului a semnat decretele pentru numirea Anei Birchall la Ministerul Justitiei, a Roxanei Minzatu la Fonduri Europene si a Nataliei Intotero la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. De asemenea, Iohannis i-a transmis o scrisoare premierului in care a expus motivele refuzului de numire a lui Titus Corlatean in functia de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice, argumentand ca acesta a gestionat defectuos activitatile ca ministru de Externe. Daca ti-a pla ...