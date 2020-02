Noile discipline sportive ce trebuie urmarite la Jocurile Olimpice de Vara 2020

De ce au fost introduse noi sporturi la Olimpiada de Vară?

Cât de atractive sunt noile discipline sportive de la JO 2020?



Care sunt șansele României la Jocurile Olimpice 2020?

Jocurile Olimpice constituie un subiect de interes major pentru întreg Globul. O dată la patru ani, emoțiile sunt mai intense pentru omenire. Este momentul în care se află care sunt olimpicii lumii la sport. Anul acesta, pariorii din România beneficiază de cote mărite la sporturile individuale mai degrabă decât la cele pe echipă. În programul competițional au fost introduse noi discipline sportive, care merită atenția fanilor sportului. Escaladele (cățărările) sportive, skateboard-ul, karatele, surfingul, baseball-ul și softball-ul sunt noile atracții ale verii 2020.Atragerea tinerilor către sport este principalul obiectiv vizat de introducerea acestor noi sporturi la Olimpiada. Acestea sunt niște sporturi moderne, care reușesc să îi atragă pe cei tineri. În plus, aceste discipline sunt pe un trend favorabil în ceea ce privește popularitatea globală.Mai mult decât atât, introducerea de noi sporturi constituie un motiv suplimentar pentru fanii Jocurilor Olimpice de a urmări competiția internațională. Vor fi modificări și-n ceea ce privește multe dintre celelalte sporturi olimpice. Trasul cu arcul, tenisul de masă, scrima, boxul, judo, polo pe apă sau triatlonul îți vor oferi niște surprize, așa că merită să le urmărești.Escalada este un sport care este practicat la nivel mondial de peste 25 de milioane de persoane. Probele de la Jocurile Olimpice vor fi cățărat viteză, dificultate și bouldering. Toate acestea vor fi într-un format combinat, câștigătorul fiind desemnat în persoana celui care acumulează cel mai mare punctaj. Fiind un sport declanșator de adrenalină și care necesită multă îndemânare, în mod cert, va figura printre cele mai urmărite.Karatele constituie o disciplină pe placul românilor. La Olimpiadă o să fie vorba despre probe de kata și kumite. Kata implică lupta simulată cu un adversar imaginar. Kumite este un stil în care există un oponent real. Ambele probe sunt foarte atractive pentru că implică disciplină și auto-control, viteză de reactive și imaginație. Baseball-ul și softball-ul se reîntorc în grilă de probe olimpice. Sunt sporturi identice, unul pentru băieți, celălalt pentru fete. Diferența este dată de schimbarea anumitor reguli, de distanța dintre aruncător și primitor și de dimensiunea terenului.Skateboard-ul este un sport care și-a câștigat popularitatea în rândul tinerilor. În cadrul acestei probe, criteriile de departajare vor fi făcute pe baza originalității și dificultății și executării mișcărilor. Un plus la notare va fi adus de combinațiile complexe de mișcări. Cu certitudine că de la această probă, așteptările sunt foarte ridicate. Este un sport spectaculos, în care adrenalina este principalul ingredient oferit celor care îl urmăresc.Surfing-ul reprezintă varianta pe apă a skateboard-ului. Formatul propus de către organizatorii japonezi pentru Olimpiada este unul foarte competitiv. La startul rundei vor pleca patru surferi, cei mai buni doi dintre aceștia vor continua în runda următoare. Accentul la notare se va pune pe varietatea mișcărilor sportivilor, iar nu pe numărul de valuri bifate. Fiind vorba despre un sport popular la nivel mondial, în mod sigur numărul urmăritorilor va fi unul crescut.Desigur, dincolo de noile discipline sportive introduse la Jocurile Olimpice, românii sunt interesați de sportivii noștri la Olimpiadă. Vom reuși să obținem medalii olimpice? Câte vor fi de aur? Vor confirma sportivii români în disciplinele în care pornesc drept favoriți?Simona Halep pornește ca una dintre favoritele la câștigarea medaliei de aur la tenis. Performanțele sale de până acum ne oferă speranțe pentru o clasare pe podium. De altfel, tenisul pare să se fi transformat în disciplina la care românii pot spera la mai multe medalii. La atletism, Alin Fifirică, încearcă să aducă o medalie României la proba de aruncare a discului. Marian Drăgulescu menține gimnastica românească în lupta pentru medalie la Olimpiadă.Robert Jitaru și prezența lui la Olimpiada înseamnă speranțe de medalie și pentru boxul românesc olimpic. Canotajul duce greul la probele pe echipă. Speranțe sunt pentru obținerea de medalii, mai ales că la această disciplină am evoluat mereu la nivel maxim. Scrima (Ana Maria Popescu), Alina Vuc (lupte), Elisabeta Samara și Bernadette Szocs (tenis de masă) și Alin Moldoveanu (tir) sunt alte speranțe de medalii. Pentru microbiștii români, prezența României la Jocurile Olimpice este cea mai mare surpriză. Sperăm că talentele din fotbalul autohton să demonstreze în Japonia. Dacă nu cu o medalie, măcar cu un parcurs cât mai îndelungat și mai spectaculos.Rămâne de văzut ce se va întâmpla la Jocurile Olimpice din această vară. Noile discipline sportive sunt o atracție ce nu trebuie ratată. La fel și prezența sportivilor români și sporturile în care aceștia vor evolua. Să ne bucurăm de spiritul olimpic la Tokyo 2020!