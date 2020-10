Noile haine ale razboiului: Șeful armatei britanice acuza Rusia ca minte despre vaccinul COVID

Rusia încearcă să destabilizeze țările din întreaga lume prin însămânțarea dezinformării cu privire la vaccinurile împotriva coronavirusului care este distribuită rapid pe rețelele sociale, a avertizat șeful forțelor armate, conform The Guardian. Gen Sir Nick Carter, șeful Statului Major al Apărării, a declarat că tactica propagandistică reflectă o strategie de „război politic” întreprinsă în mod […] The post Noile haine ale războiului: Șeful armatei britanice acuză Rusia că minte despre vaccinul COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.