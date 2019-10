Noile prețuri pentru avioanele F-35, dezvaluite de Pentagon

Pentagonul a comunicat marţi detalii privind preţul avioanelor multirol F-35, convenit în cadrul unui acord cu corporaţia Lockheed Martin - o reducere cu 12,7% a costului de achiziţie până la sfârşitul lui 2022, care - apreciază Reuters - ar putea încuraja şi alte ţări să cumpere modelul respectiv de aeronavă potrivit Agerpres.

Conducerea Lockheed a declarat că orice stat care deţine avioane F-16, predecesoarele F-35, sunt considerate potenţiali clienţi.Cea mai răspândită versiune, F-35A, va costa 82,4 milioane de dolari în 2020, 79,17 milioane în 2021 şi 77,9 milioane în 2022, a informat Departamentul Apărării Statelor Unite. Contractul cu Lockheed este în valoare de 34 de miliarde de dolari pentru 478 de avioane F-35.În iunie, Pentagonul dezvăluise că preţul F-35 a scăzut cu 8,8%, la 81,35 milioane de dolari pentru exerciţiul fiscal 2020; diferenţa faţă de valoarea anunţată marţi este dată de preţul motorului produs de Pratt & Whitney. Anterior, se anunţase că F-35A va costa 89,2 milioane de dolari.Acordul din iunie nu includea preţurile finale pentru opţiunile de achiziţie ale apărării americane pe 2021 şi 2022. Opţiunile se aplică deoarece achiziţiile oficiale nu se pot face decât după ce Congresul SUA aprobă bugetele pe anii respectivi.Obiectivul Lockheed Martin este să livreze 131 de avioane anul acesta şi să crească producţia la peste 149 de bucăţi anul viitor, respectiv 160 şi 169 în anii următori. F-35 asigură în prezent circa 25% din veniturile corporaţiei.Obiectivul programului F-35 era, de mai multă vreme, creşterea flotei aeriene a Statelor Unite la peste 3000 de avioane de luptă, în paralel cu reducerea preţului F-35A sub 80 de milioane de dolari, prin creşterea eficienţei odată cu volumul comenzilor. Scăderea sub pragul respectiv s-a produs, conform acordului din iunie, cu un an mai devreme decât se prevedea.Generalul-locotenent Eric Fick, care conduce Biroul pentru Programul Comun F-35 Lightning II, a declarat că aproximativ 10 ţări sunt interesate de achiziţia F-35- Printre aliaţii SUA care iau în considerare dotarea cu avionul "invizibil" se numără Finlanda, Elveţia şi Emiratele Arabe Unite.Deşi obiectivele financiare au fost depăşite, Pentagonul a anunţat luna aceasta că decizia de trecere la producţia de capacitate maximă ar putea fi amânată până în decembrie 2021, din cauza problemelor legate de integrarea noilor avioane în simulatoarele pentru testare şi instruire.Contractele la capacitatea maximă de producţie sunt mai avantajoase pentru furnizorii din domeniul apărării decât cele în ritm scăzut.Aeronava F-35 poate fi configurată în trei moduri: F-35A pentru Forţele Aeriene ale SUA şi ale aliaţilor, F-35B, capabil de decolare de pe piste scurte şi de aterizare verticală, şi F-35C pentru portavioane, destinat Marinei Militare americane.