Noile restricții pentru București intra in vigoare in aceasta noapte. Care sunt acestea

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului București s-a întrunit luni în şedinţă, pentru a constata rata de incidenţă a cazurilor de COVID-19 din ultimele 14 zile şi pentru a decide, în consecinţă, restricţiile suplimentare care se vor aplica în Bucureşti pe baza analizei făcute de Direcţia de Sănătate Publică. Rata de incidenţă anunţată luni […] The post Noile restricții pentru București intră în vigoare în această noapte. Care sunt acestea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.