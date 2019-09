Noile tarife comerciale anuntate de Statele Unite si China au intrat in vigoare

SUA China google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statele Unite si China aplica reciproc, incepand de duminica, noi tarife pentru importuri, in pofida semnelor ca negocierile pentru oprirea razboiului comercial vor fi reluate pe parcursul lunii septembrie, transmite Reuters. Noua runda de tarife a intrat in vigoare la ora 04:01 GMT, Beijingul aplicand pentru prima oara un tarif de 5% pentru achizitiile de petrol in razboiul comercial declansat in urma cu peste un an. Administratia Trump va incepe sa colecteze tarife de 15% pentru importuri din China in valoare de 125 de miliarde de dolari, intre acestea aflandu-se boxe inteligente, casti Bluetooth si multe tipuri de incaltaminte. China a reactionat cu tarife suplimentare pentru unele bunuri americane aflate ...