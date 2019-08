Nominalizare PER in Consiliul Judetean Maramures

Ca urmare a demisiei din PER a domnului Cristian Anghel şi înscrierii acestuia în alt partid, Biroul Politic Permanent judeţean face următoarele precizări:

- Prin adresa nr. 14/02.08.2019 s-a comunicat Consiliului Judeţean Maramureş încetarea mandatului domnului Cristian Anghel şi nominalizarea din partea Partidului Ecologist Român din lista supleanţilor pentru funcţia de Consilier Judeţean a domnului Claudiu Frânc.- Partidul Ecologist Român filiala Maramureş rămâne consecvent principiilor asumate la alegerile locale din 2016 prin politicile publice ce urmăresc idealurile cetăţenilor care ne-au acordat încrederea şi votul, asfel înlocuirea unui ales local în plenul Consiliului Judeţean va da şi mai multă fermitate demersurilor noastre administrative pentru susţinerea politicilor ecologiste.- "Claudiu Franc este medic veterinar si presedinte al Federatiei Crescatorilor de Bovine. Are statura si vocatie de lider. Putea sa fie director, secretar de stat ori chiar ministru " citat din revista Profitul agricol nr.23/12.06.2019. Fiind deprins cu munca în echipă avem garanţia că prestaţia lui în Consiliul Judeţean va pune pe prim plan interesele de grup şi nu pe cele individuale, contribuind astfel la ecologizarea clasei politice!- Ne exprimăm convingerea că această schimbare întăreşte echipa PER Maramureş astfel ca la alegerile din 2020 să deţinem forţa necesară unei schimbări în bine a scenei politice locale.- Prin apelul pentru reunirea dreptei, lansat de către PER în cursul lunii ianuarie 2019, am încercat coagularea tuturor forţelor din dreapta eşicherului politic pentru o unitate de acţiune şi asigurarea progresului societăţii româneşti. Acest apel a rămas fără ecou din păcate, partidele de opoziţie preferând intervenţiile disparate făcute haiduceşte dar care nu pot satisface aşteptările reale ale populaţiei.

- Partidul Ecologist Român se situează pe dreapta eşicherului politic, orice înţelegere cu partidele de stânga fiind strict conjuncturală datorită diferenţelor evidente de doctrină. În acest context, ţinem să precizăm că datorită deciziei de a nu întocmi liste proprii pentru candidaţi la alegerile europarlamentare din mai 2019 a fost negociată o susţinere a listelor de candidaţi ai Partidului Social Democrat, în schimbul promovării următoarelor iniţiative legislative ale electoratului PER:



1. Reducerea TVA la produse BIO şi Tradiţionale;

2. Promovarea Legii de interzicere a tăierilor haotice de păduri şi de interdicţie a exportului de buşteni şi cherestea pentru o perioada de 10 ani;

3. Promovarea Legii privind răspunderea magistraţilor;

4. Adoptarea conceptului "Dracula" ca brand de ţară;

5. Declararea infrastructurii rutiere ca strategie naţională, simplificarea procedurilor pentru acordarea autorizaţiilor de mediu.



Cele cinci proiecte de ţară fac parte din programul de guvernare al Partidului Ecologist Român, şi vizează în principal protecţia mediului înconjurător şi dezvoltarea României. Dacă unele măsuri au fost deja adoptate de Guvernul actual altele aşteaptă să fie adoptate în curând, ceea ce face posibilă atingerea unor ţinte ecologiste chiar şi din poziţia de partid care nu ne-am aflat niciodată la guvernare. Pe cale de consecinţă pentru eliminarea oricărui tip de speculaţii, PER nu are nici un acord politic la acest moment, fiind în continuare interesat să satisfacă mandatul primit de la propriul său electorat, potrivit Agerpres.