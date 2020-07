Nopti tropicale! Constanta, sub cod galben. Se asteapta temperaturi de pana la 37 de grade

• Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi tropicală, cu temperaturi care, în general, nu vor coborî sub 20 de gradeDobrogea, alături de alte regiuni ale țării, se află azi sub cod galben de caniculă.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în cursul zilei de azi, în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și Dobrogei va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade.Meteorologii spun că disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea de vineri spre sâmbătă (31 iulie/01 august) va fi tropicală, cu temperaturi care, în general, nu vor coborî sub 20 de grade.Notă: Disconfortul termic se va menține ridicat și în Banat și sudul Moldovei, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.