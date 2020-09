Noptile nedormite cresc riscul de Alzheimer

Lipsa somnului se afla in stransa legatura cu dezvoltarea dementei si a Alzheimerului, concluzioneaza un nou studiu. In cazul unui grup de barbati, privati de o noapte de somn, s-a identificat in sange un nivel ridicat al proteinei Tau, au raportat cercetatorii. Proteina Tau este unul dintre indicatorii de baza in diagnosticarea bolii Alzheimer.