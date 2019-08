NORI NEGRI pentru PSD: Adrian Țuțuianu anunța ca 'nu poate exista o alianța cu un partid politic aflat la guvernare'

Vicepreședintele ProRomânia, Adrian Țuțuianu, a declarat că partidul său nu se grăbește să intre la guvernare și că "nu poate exista o alianță cu un partid politic aflat la guvernare". El a spus că ProRomânia este deschis să discute cu "toată lumea", potrivit Mediafax.

"Nu ne grăbim să intrăm la nicio guvernare. Trebuie să constat că această știre, astăzi, în contextul la ce s-a întâmplat la Caracal este printre puținele știri politice care au ieșit în evidență. Dacă ne uităm la comportamentul ProRomânia din ultima lună veți putea observa că noi vrem să discutăm cu toată lumea. Am dat un răspuns pozitiv și am semnat la Cotroceni pactul pentru o Românie europeană cu președintele Iohannis și cu PNL, PMP și USR. Am discutat cu doamna Dăncilă în urmă cu două săptămâni despre ce ar trebui îmbunătățit la guvernare. Astăzi am discutat cu domnul Tăriceanu despre eventualitatea unui proiect comun, iar explicațiile lui Victor Ponta sunt foarte clare, nu poate exista o alianță cu un partid politic aflat la guvernare", a spus, miercuri seară, la RealitateaTV, Adrian Țuțuianu, vicepreședinte ProRomânia pe organizare.

Citește și: Rareș Bogdan a răbufnit: Cu ăștia nu se mai poate, desființați și reînființați, dar reangajați doar unii

El a transmis că Pro România vrea resetarea clasei politice și o îmbunătățire a guvernării iar deocamdată nu are semnele că este dorită "această îmbunătățire".

"Eu nu cred că Pro România are nevoie de avocați nici pentru a merge la guvernare nici pentru a rămâne în afara guvernării. Pro România a luat un scor bun la europarlamentare față de alte partide. În al doilea rând Pro România are suficiente personalități politice cu experiență care să știe ce să facă. Eu cred că trebuie să fim deschiși să vorbim cu toată lumea. Pro România vrea resetarea clasei politice și o îmbunătățire a guvernării. Deocamdată nu avem aceste semne că se dorește această îmbunătățire", a afirmat Adrian Țuțuianu.

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a anunțat, miercuri, că partidul său va forma o alianță politică cu Pro România, partidul condus de Victor Ponta. Tăriceanu a afirmat că alianța va fi a treia forță parlamentară, după PSD și PNL. Pro România a condiționat alierea cu ALDE de ieșirea acestora de la guvernare.

Ulterior, liderul ALDE și-a nuanțat declarațiile de pe Facebook cu privire la alianța cu Pro România, iar după editarea postării în locul "am hotărât" a apărut "am discutat".