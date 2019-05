Norica Nicolai, catre Guy Verhofstadt: Sprijini copiii securistilor nostri sa devina securistii copiilor nostri

Europarlamentarul Norica Nicolai, candidată la un nou mandat în PE, i-a transmis o scrisoare liderului grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, în legătură cu participarea acestuia la mitingul Alianţei 2020 USR PLUS din data de 24 mai, în București. Norica Niolai avertizează că lista de candidaţi a Alianţei 2020 USR PLUS: ,,geme de odrasle The post Norica Nicolai, către Guy Verhofstadt: Sprijini copiii securiştilor noştri să devină securiştii copiilor noştri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.