Norica Nicolai: Cel mai mult m-a deranjat atitudinea agresiva a celor de al USR-PLUS/INTERVIU

Cap de listă al ALDE pentru alegerile europarlamentare, Norica Nicolai, a explicat că a fost o campanie extrem de intensă și arată că cel mai mult a fost deranjată de atacurile și atitudinea agresivă a celor de la USR-PLUS. Ea a spus că ”nea-alianța” nu vine cu nimic concret despre viitorul oamenilor și lansează doar atacuri.

R. A fost o campanie extrem de dură. Care a fost atacul care v-a deranjat cel mai tare în această campanie?

Norica Nicolai: Nu vreau să menționez unul anume, pentru că au fost atacuri în toate sensurile. Ce m-a deranjat a fost această atitudine agresivă, bazată pe nimic constructiv venită dinspre neo-alianța USR-Plus, cei care pretind că vor să facă politică altfel. Nu am auzit deloc ce vor să facă de fapt, singura politică la care au demonstrat că se pricep fiind violența în limbaj, în comportament și în spațiul online, ceea ce mi-a amintit de o anumită perioadă din istoria României pe care o credeam uitată. Politica luptei de clasă nu este europeană, nu aduce nimic bun, ci doar învrăjbește și divide.

R. Vă dau următorul scenariu: sunteți față în față cu un cetățean indecis. Cum îl convingeți să vă voteze?

Norica Nicolai: I-aș spune că părul alb pe care îl am și pe care nu doresc să îl vopsesc spune multe despre mine și felul meu de a fi: pun suflet în ceea ce fac și nu am interese ascunse, agende personale. Așa am fost mereu și așa voi continua să reprezint cetățeanul român: cu dedicație, cu cinste și cu simțul responsabilității. Dacă vrea să fie reprezentat de un om politic și nu de un produs de marketing frumos ambalat, să îmi dea votul. Nu îl va irosi.

R. Cum vedeți viitoarea componență a Parlamentului European? La ce grup va adera partidul dumneavoastră?

Norica Nicolai: Partidul meu face parte din ALDE Europa din care anumiți lideri vor să plece. Noi vom rămâne.

R. Ce ați schimba în relația actuală dintre București și Bruxelles?

Norica Nicolai: Acest dialog surd în care toți vorbesc și nimeni nu ascultă. Pentru asta, avem nevoie de un președinte care să își prețuiască țara, care nu vine la Bruxelles pentru a răsturna guvernele ce nu îi sunt pe plac. Sper să avem și o Comisie Europeană care să facă mai mult politica cetățenilor și nu a guvernelor. Mai multă maturitate în această relație ne-ar ajuta pe toți să ne preocupăm de problemele cu adevărat importante ale Europei și ale țării noastre: reducerea decalajelor de dezvoltare, aducerea de investiții și crearea de locuri de muncă, politici de mediu mai eficiente, ca să menționez doar câteva din realele preocupări ale oamenilor. Restul sunt jocuri politice.

R. Care este principalul obiectiv pe care vi-l veți propune personal în Parlamentul European?

Norica Nicolai: Un buget corect pentru România în următoarea planificare, cu menținerea sumelor alocate agriculturii și pisciculturii.

R. Ce scor prognozați că va obține partidul dumneavoastră în aceste alegeri?

Norica Nicolai: Sperăm la un scor cu două cifre. Asta ar însemna că ne-am luat electoratul liberal înapoi, ca să parafrazez un slogan la modă.