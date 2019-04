Norica Nicolai, ea insasi fost procuror in perioada comunista, informatie-SOC despre Augustin Lazar: NU avea dreptul legal sa fie in comisia de la Aiud

Procurorul general Augustin Lazăr nu ar fi putut să fie membru al comisiei de eliberare condiționată înainte de 1989, astfel că s-a încălcat legea prin numirea lui la închisoarea din Aiud, spune europarlamentarul ALDE Norica Nicolai, potrivit Mediafax.

Norica Nicolai a declarat, duminică, într-o conferință de presă la Timișoara, că în perioada comunistă a fost un procuror independent pentru că așa a vrut, iar pe cei care au dorit să colaboreze cu Securitatea „nu i-a împiedicat nimeni” să o facă.

„Sunt absolut de acord cu președintele Klaus Iohannis și asta vine și din experiența mea profesională, în 2015, când a spus la CSM că fiecare procuror poate fi atât de independent cât vrea. Eu am vrut și am fost foarte independentă în perioada comunistă, pentru că nu am acționat în nicio comisie, pentru că niciodată nu am avut vreo influență din partea membrilor PCR și a leadership-ului PCR. Dar dacă unii au vrut să colaboreze cu Securitatea, să știți că nu i-a împiedicat nimeni. Ba chiar înțeleg că pentru anumite funcții de conducere, pentru cele de procuror, și noi am aflat târziu chestiunea asta, aveai nevoie de un aviz de la Securitate”, a precizat Norica Nicolai.

De asemenea, europarlamentarul a adăugat că Augustin Lazăr nu ar fi avut dreptul să facă parte din comisia de eliberare condiționată, pentru că era angajat în cadrul procuraturii locale, și nu județene, așa cum prevedea legislația de atunci.

„Nu am ce să-mi reproșez și sunt absolut convinsă că și domnul Lazăr ar fi putut să evite această colaborare dacă ar fi respectat minunata lege de la vremea respectivă. Pentru că potrivit Legii 23 de executare a pedepselor, domnul Lazăr, ca procuror în cadrul procuraturii locale, nu putea fi membru al comisiei de eliberare condiționată, pentru că textul de lege spune clar că numai un procuror de la procuratura județeană. De ce i s-a permis domnului Lazăr să încalce legea? De ce l-au încurajat unii pe domnul Lazăr să încalce legea inclusiv la numire nu pot să știu, decât pot presupune că unii au avut interesul să aibă un om foarte sigur, pentru că în România vremurilor respective, la trei închisori aveau deținuți politici, printre care și Aiud”, a declarat Norica Nicolai.

