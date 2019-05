Norica Nicolai, ironica dupa balbele lui Klaus Iohannis: Am inteles ceea ce trebuia

Norica Nicolai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai sustine ca momentele de blocaj ale presedintelui Klaus Iohannis in timpul declaratiei legate de intrebarile de la referendum dovedesc cat de neserioasa este abordarea presedintelui'. ''Eu am inteles ceea ce trebuia sa inteleg din discursul domnului Klaus Iohannis, ca are doua teme pe care nu le cunoaste. Nu stiu cine i le-a scris. Mi-e foarte greu sa inteleg ca nu e in stare sa si le aduca aminte pentru ca sunt doar doua intrebari. Cred ca e deja din ce in ce mai dificil pentru Klaus Iohannis sa tina un discurs de trei minute scris de altii. Klaus Iohannis, referitor la remaniere: Le-am dat pesedistilor refuzul meu si-n scris ca sa inteleaga mai b ...