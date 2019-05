Norica Nicolai: Referendumul pe justitie nu poate fi validat

Norica Nicolai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eurodeputata ALDE Norica Nicolai, candidata la un nou mandat in PE, a declarat ca referendumul pe justitie din 26 mai nu poate fi validat, pentru ca incalca si induce nevoia unor schimbari constitutionale, iar acest lucru nu este posibil. ”Eu am incercat sa explic cat mai clar aceste intrebari, dar este decizia fiecaruia dintre cetateni daca suporta acest referendum sau nu. As fi asteptat ca cei care l-au promovat sa vorbeasca mai mult, insa nici ei nu o fac. Vad in societatea romaneasca un dublu mesaj. Unii spun prezentati-va la referendum, desi de pilda la referendumul de familie nu s-au prezentat. Europarlamentarul Norica Nicolai a fost la Iasi. Proiectele ALDE au fost prezentate in fata ...