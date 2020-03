Normele Guvernului privind șomajul tehnic devin mai lejere: Banii vin in 15 zile, pe baza unei cereri

Plăţile de la Guvern se vor face mai devreme, în doar 15 zile de la depunerea solicitării la AJOFM, nu la 30 de zile, ca până acum, a afirmat vineri Violeta Alexandru, ministrul Muncii, citată de Economica.net. Aceasta a explicat că angajatorii nu trebuie să plătească ei şomajul tehnic, ci, după depunerea solicitării la AJOFM The post Normele Guvernului privind șomajul tehnic devin mai lejere: Banii vin în 15 zile, pe baza unei cereri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.