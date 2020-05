Normele pentru reluarea competitiilor sportive au fost publicate in Monitorul Oficial: Iata ce li se va interzice sportivilor

Fotbalistii nu vor mai fi obligati sa se pregateasca in cantonamente inchise, dar cluburile vor trebui sa isi asume raspunderea legala in acest sens, se arata in regulamentul privind conditiile necesare pentru reluarea competitiilor sportive organizate in aer liber din 1 iunie, cuprins in ordinul comun emis de Ministerul Sanatatii si Ministerul Tineretului si Sportului si publicat, sambata, in Monitorul Oficial.