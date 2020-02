Norvegia sancționeaza Polonia - Granturile pentru justiție au fost suspendate

Norvegia a anunţat joi că nu va semna un acord privind finanţarea de către Spaţiul Economic European (SEE) a sistemului judiciar din Polonia, invocând preocupări privind respectarea statului de drept în această ţară, relatează DPA potrivit Agerpres.



În jur de 700 de milioane de coroane (75 de milioane de dolari) au fost alocate pentru proiecte legate de sistemul de justiţie din Polonia în cadrul fondurilor SEE, care sunt sponsorizate de Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.



Administraţia naţională a tribunalelor, Ministerul Justiţiei şi Directoratul justiţiei penale urmează să reevalueze programul împreună cu Polonia, potrivit unui comunicat postat pe site-ul guvernului norvegian.



Decizia nu afectează alte fonduri SEE alocate Poloniei, precizează sursa citată.



Prin intermediul acordului SEE, Norvegia, care nu este stat membru al Uniunii Europene, face parte din piaţa unică europeană.



Polonia este criticată de UE pentru controversatele reforme judiciare introduse după ce partidul naţionalist-conservator 'Lege şi Justiţie' (PiS) a venit la putere în 2015.



UE este preocupată că reformele subminează independenţa judiciară şi subjugă sistemul judiciar puterii executive.



Ministrul norvegian de externe, Ine Eriksen Soreide, a declarat într-un răspuns către un parlamentar că decizia este "un semnal puternic către autorităţile poloneze" privind preocupările guvernului de la Oslo.



Politicienii de opoziţie din Polonia se tem că insistenţa guvernului asupra acestor reforme ar putea duce la creşterea presiunii în sensul tăierii fondurilor UE pentru Polonia, dacă se va ajunge la concluzia că schimbările propuse încalcă legea şi valorile fundamentale ale UE.



Pe de altă parte, guvernul de la Varşovia pretinde că reformele pe care efectuează respectă legislaţia europeană şi nu sunt diferite de soluţiile aplicate în alte state UE.