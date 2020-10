Norvegia: Vaccinarea impotriva Covid-19 va fi gratuita

Norvegia va oferi vaccinul împotriva COVID-19 gratuit cetăţenilor săi, acesta urmând să fie inclus în programul naţional de vaccinare, a anunţat marţi guvernul de la Oslo, potrivit Reuters, preluat de Agerpres. ”Dorim ca un număr cât mai mare de oameni posibil să beneficieze de oferta de a primi un vaccin sigur şi eficace. De aceea […] The post Norvegia: Vaccinarea împotriva Covid-19 va fi gratuită appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.