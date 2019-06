Notele la Evaluarea Nationala 2019 Constanta. 24 elevi din judet, cu 10 pe linie la examene

Elevii și părinții au aflat azi notele la Evaluarea Naţională 2019. Conform calendarului publicat de Ministerul Educaţiei Naţionale, absolvenţii ciclului gimnazial pot depune, azi, eventuale contestaţii, între orele 14.00-20.00, acestea urmând să fie soluţionate în perioada 26 - 28 iunie 2019.Notele finale la examenele de Evaluare Națională 2019 vor fi afişate sâmbătă, 29 iunie. De săptămâna viitoare, elevii care au promovat probele Evaluării Naţionale vor intra în linie dreaptă pentru o nouă etapă a educaţiei lor, cea a învăţământului liceal.Andrieş A. Anca ioana de la Liceul Teoretic Traian,Bărbulescu I. Maria cristina de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân,Bechir F. Amela e la Școala Gimnazială Lucian Grigorescu din Medgidia,Cătană I. Vlad Gheorghe de la Liceul Teoretic Ovidius,Cocea Şl. Andra de la Liceul Teoretic Ovidius,Constantinescu Mp. Delia de la Școala Gimnazială nr. 43 Ferdinand,Culerda M. Andrei de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân,Deca A. Ana Ioana de la Şcoala Gimnazială Adrian V.Rădulescu din Murfatlar,Grasu S. Costin Alexandru de la Liceul Teoretic Ovidius,Iani V. Sonia Andreea Ștefania de la Liceul Teoretic George Călinescu,Iordachi C. Ştefania de la Liceul Teoretic Ovidius,Maraloi M. Ioana de la Liceul Teoretic Traian,Măciucă I. Emma Iulia de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân,Memet S. Ingrid de la Şcoala Gimnazială Spectrum Constanţa,Munteanu I. Elena de la Liceul Teoretic Ovidius,Peagu LM. Ana-Maria de la Liceul Teoretic Ovidius,Petcu C. Robert Ștefan de la Liceul Teoretic Ovidius,Popa LG. Ioana de la Şcoala Gimnazială nr. 7 Remus Opreanu,Susan IC. Ioana de la Liceul Teoretic Ovidius,Ştefan GT. Andreea Bianca de la Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu,Teleanu L. Aida-Ștefania de la Şcoala Gimnazială nr. 29 Mihai Viteazu,Teodoru C. Ana Sophia de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân,Tudorancia N. Alexia Maria de la Școala Gimnazială Adrian V.Rădulescu Murfatlar,Țancu M. Miruna Gabriela de la Școala Gimnazială nr. 23 Constantin Brâncoveanu.Notele la Evaluarea Nationala Constanța 2019 pot fi consultate AICI