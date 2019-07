„Notti Magiche”, „Saf” si „Spider-Man: Far From Home”, premierele weekend-ului in cinematografele romanesti

spider man google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comedia „Nopti magice/ Notti Magiche”, de Paolo Virzi, drama „Saf”, de Ali Vetansever, si filmul SF „Omul-Paianjen: Departe de casa/ Spider-Man: Far From Home”, de Jon Watts, sunt lungmetrajele care vor rula incepand de vineri in cinematografele romanesti. O crima in lumea filmului are loc chiar in noaptea uneia dintre semifinalele Cupei Mondiale din Italia din 1990. Trei scenaristi suspectati de uciderea unui celebru producator isi petrec noaptea in arestul politiei, rememorandu-si aventurile, plasate in ultimele zile de glorie ale cinema-ului italian. „Notti Magiche”, astfel botezat dupa imnul oficial al campionatului, interpretat de Gianna Nannini si Edoard ...