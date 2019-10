Nou acord privind Brexitul. Ce prevede acesta

Liderii statelor UE, reuniţi la Bruxelles la Consiliul Europea au aprobat joi noul acord privind Brexitul anunţat în cursul dimineţii şi au adoptat o declaraţie în acest sens, a anunţat preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, relatează AFP, DPA şi Reuters, citează agerpres.ro."Suntem foarte aproape de sfârşitul procesului", a declarat Tusk în cadrul unei conferinţe de presă, exprimându-şi satisfacţia pentru acest acord care permite evitarea "haosului" care ar fi un Brexit fără acord pe 31 octombrie.ptăm acum votul celor două parlamente" (britanic şi european), a spus el în cadrul summitului de la Bruxelles, în contextul în care votul din Camera Comunelor se anunţă foarte nesigur."Ceea ce simt astăzi este un sentiment de tristeţe", a mai spus el, adăugând că dacă Londra vrea să revină în UE "uşa noastră va fi mereu deschisă".La rândul său, preşedintele Comisiei Europene, a spus că este "fericit şi uşurat că am ajuns la un acord, dar trist că Brexitul se produce".Prim-ministrul irlandez Leo Varadkar, a cărui ţară ar fi în prima linie în cazul unui divorţ brutal, a salutat "forţa şi unitatea Uniunii Europene".El şi-a exprimat satisfacţia că noul acord "poate deveni permanent", dar numai cu asentimentul Irlandei de Nord. Obiectivele Irlandei şi ale UE "au fost îndeplinite", a apreciat el.Potrivit unui oficial european citat de Reuters, liderii europeni au convenit ca acordul să fie valabil începând cu 1 noiembrie.În declaraţie nu este menţionată şi vreo posibilă nouă amânare a Brexitului dincolo de data de 31 octombrie dacă parlamentul britanic respinge acordul.Acordul convenit între Londra şi Bruxelles prevede că Irlanda de Nord va rămâne aliniată anumitor norme ale pieţei unice europene, însă în interiorul vamal britanic, pentru a se evita reapariţia unei frontiere între Irlanda şi Irlanda de Nord şi a menţine Acordul de pace din Vinerea Mare.Camera Comunelor, care a respins de trei ori precedentul acord privind Brexitul încheiat de fostul premier Theresa May, va avea sâmbătă o reuniune extraordinară în cadrul căreia noul acord va fi supus la vot. Premierul conservator Boris Johnson le-a cerut deputaţilor să voteze documentul care permite o retragere ordonată a Regatului Unit din UE pe 31 octombrie.Dar refuzul laburiştilor şi al unioniştilor nord-irlandezi de a susţine acordul, plus opoziţia liberal-democraţilor faţă de ieşirea din UE scad şansele ca acesta să treacă de votul Camerei Comunelor. În această eventualitate, conform unei legi adoptate luna trecută, Boris Johnson va fi obligat să ceară UE o nouă amânare a Brexitului până la 31 ianuarie 2020, solicitare care mai trebuie aprobată şi de liderii europeni.Dacă legislativul britanic aprobă documentul, va urma o perioadă de tranziţie post-Brexit până la finele anului viitor, dar care poate fi prelungită de comun acord între Londra şi Bruxelles pentru 1-2 ani.