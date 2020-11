Nou bilanț dupa tragedia de la Piatra Neamț – 11 morți

Unul dintre cei 6 pacienți transferați în stare gravă de la Piatra Neamț, în urma incendiului care a dus la moartea a 10 persoane internate pe secția de ATI, a murit. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobăț, a precizat că este vorba despre o femeie de 72 de ani, care era intubată […] The post Nou bilanț după tragedia de la Piatra Neamț – 11 morți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.