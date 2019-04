Nou incident tragic la metrou. O femeie a cazut in fata trenului, in statia Gorjului

Metrou google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O persoana a cazut la metrou, in statia Gorjului, de pe Magistrala Preciziei. Este vorba despre o femeie, care a murit. Incidentul s-a produs luni seara, iar echipele de urgenta au intervenit pentru scoaterea victimei. Victima este o femeie, care a murit, spun echipele de interventie. Femeia, de aproximativ 60 de ani, a murit. Vezi si: Criminala de la metrou a fost condamnata la INCHISOARE pe VIATA Potrivit martorilor, femeia a cazut in fata metroului, in jurul orei 20.50. Unii spun ca s-ar fi aruncat. In urma incidentului, in Statia Gorjului se circula doar pe celalalt fir. Echipele de interventie au intervenit pentru a recupera de sub tren victima. Daca ti-a placut articolul, te astept ...