Nou record de infectari cu coronavirus in Cehia. Capacitatea spitalelor, aproape de limita

Republica Ceha a inregistrat 7.301 de cazuri de contagiere cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, cea ce reprezinta un nou record pentru o zi de duminica, stabilit totodata in contextul in care capacitatea spitalelor "incepe sa se apropie de limita", a informat luni Ministerul ceh al Sanatatii, citat de EFE.