Nou scandal in TVR: Jurnalisti de top se revolta impotriva Doinei Gradea

"In schimbul unui os de ros, ne ascundem in fata unei reprobabile cumintenii si supuneri. (...) Ma complac in galeata cu laturi in care am fost aruncata", scrie Marina Almasan, unul dintre cei mai vechi si mai cunoscuti realizatori din TVR, alaturandu-se altor voci celebre care critica situatia in care a ajuns televiziunea publica in mandatul Doinei Gradea.