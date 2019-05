Nou val de scumpiri in luna aprilie! La cat a ajuns pretul unui kilogram de cartofi

Scumpire cartofi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Preturile au crescut si mai mult in luna aprilie, anunta Institutul National de Statistica. Fata de aprilie anul trecut, scumpirile au fost de aproape 5% la alimente si 4,4% in general. Cel mai mult s-au scumpit cartofii, cu 32% fata de inceputul acestui an, alte legume cu 23% si citricele cu 13%. Scumpirile din primele 4 luni ale acestui an sunt mai mari decat cele din primele 4 luni ale anului trecut, arata datele INS. Iar anul trecut am avut un maximum al inflatiei. Concret, avem o inflatie de 4,4% medie anuala, dupa metodologia Eurostat, in aprilie, fata de aprilie 2018. Asta dupa ce pe finalul anului trecut cresterile de preturi se calmasera. Acum s-au inflamat din nou, o explozie de primavara ...